Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поддержали более миллиона детей. АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях
Хорошая инициатива
фото - Getty Images
АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях.
Эту игровую неделю Лига посвятила творчеству детей, которые работают с цифровыми ресурсами Премьер-Лиги
"Премьер-лига гордится тем, что поддерживает более 19 000 начальных школ и 70 000 учителей по всей Великобритании образовательными ресурсами, которые вдохновляют следующее поколение. Более 1,3 миллиона детей работают с цифровыми ресурсами Premier League Primary Stars цифровыми ресурсами за прошлый год.
Чтобы отметить их творчество, мы демонстрируем работы молодых людей, участвующих в программе Premier League Primary Stars в наших социальных сетях на этих выходных подчеркивая невероятный талант и фантазию учеников со всей страны", - написали на официальной странице Премьер-Лиги
Так Лига показала уже в таком формате расписание матчей и афишу к поединку "Брайтон - Челси".
Welcome to the weekend! ???? pic.twitter.com/KzQKD456hi— Premier League (@premierleague) February 14, 2025
Who’s ready for Brighton v Chelsea? ????#BHACHE pic.twitter.com/5wdE0CymPh— Premier League (@premierleague) February 14, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Челси" уступили "Брайтону" в первом матче нового тура АПЛ.
Популярное сейчас
- Шепелев получил необычный контракт в Александрии, – ТаТоТаке
- Ассист Цыганкова, разгром Челси, защитник Полесья едет в МЛС. Главные новости за 14 февраля
- Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин - брехло
- Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф