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Поддержали более миллиона детей. АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях

Англия

Хорошая инициатива

Поддержали более миллиона детей. АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях

фото - Getty Images

Новина українською

АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях.

Эту игровую неделю Лига посвятила творчеству детей, которые работают с цифровыми ресурсами Премьер-Лиги

"Премьер-лига гордится тем, что поддерживает более 19 000 начальных школ и 70 000 учителей по всей Великобритании образовательными ресурсами, которые вдохновляют следующее поколение. Более 1,3 миллиона детей работают с цифровыми ресурсами Premier League Primary Stars цифровыми ресурсами за прошлый год.

Чтобы отметить их творчество, мы демонстрируем работы молодых людей, участвующих в программе Premier League Primary Stars в наших социальных сетях на этих выходных подчеркивая невероятный талант и фантазию учеников со всей страны", - написали на официальной странице Премьер-Лиги

Так Лига показала уже в таком формате расписание матчей и афишу к поединку "Брайтон - Челси".

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Напомним, что "Челси" уступили "Брайтону" в первом матче нового тура АПЛ.

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Английская Премьер-лига АПЛ
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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