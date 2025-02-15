Поддержали более миллиона детей. АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях

АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях.

Эту игровую неделю Лига посвятила творчеству детей, которые работают с цифровыми ресурсами Премьер-Лиги

"Премьер-лига гордится тем, что поддерживает более 19 000 начальных школ и 70 000 учителей по всей Великобритании образовательными ресурсами, которые вдохновляют следующее поколение. Более 1,3 миллиона детей работают с цифровыми ресурсами Premier League Primary Stars цифровыми ресурсами за прошлый год.

Чтобы отметить их творчество, мы демонстрируем работы молодых людей, участвующих в программе Premier League Primary Stars в наших социальных сетях на этих выходных подчеркивая невероятный талант и фантазию учеников со всей страны", - написали на официальной странице Премьер-Лиги