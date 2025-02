Поддержали более миллиона детей. АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях

АПЛ в этом туре изменила оформление страниц в соцсетях.

Эту игровую неделю Лига посвятила творчеству детей, которые работают с цифровыми ресурсами Премьер-Лиги

Так Лига показала уже в таком формате расписание матчей и афишу к поединку "Брайтон - Челси".

Welcome to the weekend! ???? pic.twitter.com/KzQKD456hi