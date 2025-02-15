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Агент звёздного нападающего Ливерпуля прокомментировал пост с тренером клуба четырьмя словами
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент звёздного нападающего "Ливерпуля" прокомментировал пост с тренером клуба четырьмя словами.
Представитель Мохамеда Салаха Рами Аббас написал ответ на пост, где Арне Слот сидит за столом с таблицей АПЛ. На ней "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя "Арсенал" на 7 баллов.
"Отлично справляется со своей работой", - написал агент Салаха.
По информации Daily Mail, это серьёзная поддержка со стороны Аббаса, который хорошо осведомлён о ходе переговоров по контракту Салаха.
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В этом сезоне Салах сыграл в 35-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. Он забил 27 голов и сделал 19 голевых передач.
Напомним, что контракт Салаха с "Ливерпулем" заканчивается в 2025 году.
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