Агент звёздного нападающего "Ливерпуля" прокомментировал пост с тренером клуба четырьмя словами.

Представитель Мохамеда Салаха Рами Аббас написал ответ на пост, где Арне Слот сидит за столом с таблицей АПЛ. На ней "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя "Арсенал" на 7 баллов.

"Отлично справляется со своей работой", - написал агент Салаха.

По информации Daily Mail, это серьёзная поддержка со стороны Аббаса, который хорошо осведомлён о ходе переговоров по контракту Салаха.

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В этом сезоне Салах сыграл в 35-ти матчах "Ливерпуля" во всех турнирах. Он забил 27 голов и сделал 19 голевых передач.

Напомним, что контракт Салаха с "Ливерпулем" заканчивается в 2025 году.