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Плимут едет в гости к команде из верхней части таблицы Чемпионшипа. Попал ли Таловеров в стартовый состав?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времен

Плимут едет в гости к команде из верхней части таблицы Чемпионшипа. Попал ли Таловеров в стартовый состав?

Фото: Instagram

Новина українською

"Плимут" едет в гости к одному из лидеров Чемпионшипа "Блэкберну".

Максим Таловеров начнёт матч с первых минут

В этом сезоне Максим Таловеров выходил со старта в двух матчах "Плимута" в Чемпионшипе, а также в матче Кубка Англии. В матчах против "Вест Бромвича" и "Миллуолла" украинский защитник отыграл по 90 минут.

"Блэкберн" же остался без главного тренера – он возглавил "Дерби Каунти".

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До матча "Блэкберн" занимает пятое место с 48-ю баллами. "Плимут" - 23-й с 28-ю баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Plymouth Argile
Опубликовал: Владислав Прийменко
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