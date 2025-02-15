Плимут едет в гости к команде из верхней части таблицы Чемпионшипа. Попал ли Таловеров в стартовый состав?

"Плимут" едет в гости к одному из лидеров Чемпионшипа "Блэкберну".

Максим Таловеров начнёт матч с первых минут

Your Greens to face Blackburn ???? pic.twitter.com/yechOxdXp9 — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 15, 2025

В этом сезоне Максим Таловеров выходил со старта в двух матчах "Плимута" в Чемпионшипе, а также в матче Кубка Англии. В матчах против "Вест Бромвича" и "Миллуолла" украинский защитник отыграл по 90 минут.

"Блэкберн" же остался без главного тренера – он возглавил "Дерби Каунти".

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До матча "Блэкберн" занимает пятое место с 48-ю баллами. "Плимут" - 23-й с 28-ю баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.