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Плимут едет в гости к команде из верхней части таблицы Чемпионшипа. Попал ли Таловеров в стартовый состав?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времен
Фото: Instagram
"Плимут" едет в гости к одному из лидеров Чемпионшипа "Блэкберну".
Максим Таловеров начнёт матч с первых минут
Your Greens to face Blackburn ???? pic.twitter.com/yechOxdXp9— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 15, 2025
В этом сезоне Максим Таловеров выходил со старта в двух матчах "Плимута" в Чемпионшипе, а также в матче Кубка Англии. В матчах против "Вест Бромвича" и "Миллуолла" украинский защитник отыграл по 90 минут.
"Блэкберн" же остался без главного тренера – он возглавил "Дерби Каунти".
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До матча "Блэкберн" занимает пятое место с 48-ю баллами. "Плимут" - 23-й с 28-ю баллами.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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