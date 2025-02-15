АПЛ. Лестер – Арсенал 0:2. Джокер Артеты принес гостям победу

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

У “Лестера” начался очень тяжелый отрезок матчей в АПЛ. И в каждом поединке нужно пытаться зацепиться за очки, ведь с каждым туром возвращение в Чемпионшип все ближе. Сегодня был экзамен повышенной сложности: претендент на чемпионство "Арсенал". Пусть и у "канониров" большие потери в атаке, команда все равно мощная.

Но отсутствие ключевых моторчиков гостей сказалось. До перерыва подопечные Артеты контролировали игру без абсолютной опасности у ворот соперника. После травм Жезуса и Артеты сегодня на острие атаки (а скорее скрытую девятку) играл Троссард. Однако впереди также оказывался Эдегор, вингеры также смещались в центр. Этот хаос запутывал самих же лондонцев.

Единственным моментом за первый тайм был от “Лестера”. Перед самым перерывом Кристиансен с фланга подал в центр, откуда пробил Ндиди. Очень близко рядом со стойкой пролетел мяч.

Half-time: Leicester 0-0 Arsenal



Though the hosts did have the best chance to open the scoring with the final action of the half, as Wilfred Ndidi's header went just wide...#LEIARS pic.twitter.com/WchzZx0IEJ — Premier League (@premierleague) February 15, 2025

А первый шанс гостей был создан через час игрового времени. Парти с Эдегором нашли Нванери, который обводным ударом бил в девятку – тоже близко к цели. Кстати, 17-летний вингер “Арсенала” сегодня прилично выделялся на фоне своих партнеров. Особенно это касается Стерлинга, который на противоположном фланге, если не бегал без мяча и предложений, то симулировал и падал.

Время Нванери еще придет, а вот на 73-й минуте Льюис-Скелли спас "Арсенал". Он в подкате остановил пас на Кордову-Рида, который мог забивать уже в пустые.

Главным моментом матча была 69 минута: вышеупомянутый Стерлинг ушел с поля, а Мерино его заменил. Испанец играл именно на острие атаки, а Троссард сместился налево. Затем в игру вошли еще два свежих игрока "канониров". На 76 минуте Нванери попал в штангу, а через пять минут он отдал результативную передачу. Во второй волне розыгрыша стандарта Итан подал в центр штрафной, откуда головой точно пробил Мерино.

Introduced off the bench as a centre-forward, and then scores the crucial goal to put @Arsenal ahead!



Mikel Merino ????#LEIARS pic.twitter.com/MvZjZs6RnI — Premier League (@premierleague) February 15, 2025

Прошло еще шесть минут, и испанец оформил дубль! Просто забыли его на дальней правой штанге. Туда с левого фланга прострелил Троссард, а Мерино в касание пробил мимо голкипера. Какие же эмоции были у Микеля! За пол часа забил столько же, сколько за предыдущие 16 матчей в АПЛ.

Отрыв к "Ливерпулю" сократился до четырех очков. Да, у мерсисайдцев еще завтра домашняя игра с "Вулверхэмптоном". Однако интрига все же жива. Но тяжело сегодня было "Арсенала" создавать, очень тяжело. А реализовывать еще больше. Сегодня Нванери и Мерино приняли роль спасателей на себя, а дальше что будет?

"Лестер" же идет в зоне вылета. И дальше в календаре еще сразу три лондонских команды подряд "Брентфорд", "Вест Хэм" и "Челси". С ними можно бороться, но нужно сыграть организованнее, чем сегодня. По крайней мере, это касается завершения поединка.

Лестер – Арсенал 0:2

Голы: Мерино 81, 87

"Лестер": Германсен – Джастин (В. Кулибали 43), Фас, Околи, Кристиансен – Ндиди (Буонанотте 85), Сумаре – Де Кордова-Рид (Дака 86), Эль-Ханнус, Джордан Аю (Мавдиди 75) – Варди

"Арсенал": Рая – Тимбер, Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Калафиори 76) – Эдегор, Партей (Жоржина 76), Райс – Нванери, Троссард (Терни 89), Стерлинг (Мерино 81)

Предупреждение: Жоржиньо 86