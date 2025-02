АПЛ. Лестер – Арсенал 0:2. Джокер Артеты принес гостям победу

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

У “Лестера” начался очень тяжелый отрезок матчей в АПЛ. И в каждом поединке нужно пытаться зацепиться за очки, ведь с каждым туром возвращение в Чемпионшип все ближе. Сегодня был экзамен повышенной сложности: претендент на чемпионство "Арсенал". Пусть и у "канониров" большие потери в атаке, команда все равно мощная.

Но отсутствие ключевых моторчиков гостей сказалось. До перерыва подопечные Артеты контролировали игру без абсолютной опасности у ворот соперника. После травм Жезуса и Артеты сегодня на острие атаки (а скорее скрытую девятку) играл Троссард. Однако впереди также оказывался Эдегор, вингеры также смещались в центр. Этот хаос запутывал самих же лондонцев.

Единственным моментом за первый тайм был от “Лестера”. Перед самым перерывом Кристиансен с фланга подал в центр, откуда пробил Ндиди. Очень близко рядом со стойкой пролетел мяч.

Half-time: Leicester 0-0 Arsenal



Though the hosts did have the best chance to open the scoring with the final action of the half, as Wilfred Ndidi's header went just wide...#LEIARS pic.twitter.com/WchzZx0IEJ