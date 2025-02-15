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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу попытается обойти "дьяволов" в турнирной таблице
Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас "Тоттенхэм" отстает от "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице АПЛ на 2 очка. Они сойдутся в очном матче и это шанс для "шпор" опередить своего конкурента, но нужно побеждать. Готовы ли они показать столь сильный футбол, чтобы обыграть манкунианцев?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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