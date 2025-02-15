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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Анге Постекоглу попытается обойти "дьяволов" в турнирной таблице

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас "Тоттенхэм" отстает от "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице АПЛ на 2 очка. Они сойдутся в очном матче и это шанс для "шпор" опередить своего конкурента, но нужно побеждать. Готовы ли они показать столь сильный футбол, чтобы обыграть манкунианцев?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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