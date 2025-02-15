Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сейчас "Тоттенхэм" отстает от "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице АПЛ на 2 очка. Они сойдутся в очном матче и это шанс для "шпор" опередить своего конкурента, но нужно побеждать. Готовы ли они показать столь сильный футбол, чтобы обыграть манкунианцев?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

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