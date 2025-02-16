Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сугубо по результатам в последнее время у "Юнайтед" все в порядке, но если судить по игре, которую показывает эта команда, то сразу есть понимание, что что-то не так и проблемы никуда не делись, только замаскировались под удачными счетами.

Матч против "Тоттенхэма" может стать неплохой лакмусовой бумажкой, а с другой стороны, "шпоры" и сами невероятно нестабильны, потому кто знает, чего здесь следует ожидать.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

16 февраля. 18:30. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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