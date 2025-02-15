Арне Слот рассказал о своей красной карточке: Есть часть на которую ты не можешь повлиять

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, рассказал, почему получил свою красную карточку.

По словам нидерландского специалиста, он относится к менеджерам, которые любят контроль. Но когда нет такой возможности, то начинают выходить эмоции.

"Мы работаем в довольно эмоциональном бизнесе. Я из тех менеджеров, которые любят контролировать все, что могут… поэтому, если мой игрок принимает неправильное решение, я виню себя, потому что считаю, что могу на это повлиять.

Но есть часть, на которую ты не можешь повлиять, и это, в основном, самое сложное, если у тебя вообще нет никакого влияния, а потом ты становишься эмоциональным, как это было со мной. Лучшее, что я мог сделать, это просто зайти внутрь, но, к сожалению, я этого не сделал", - заявил Слот.