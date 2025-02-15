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Арне Слот рассказал о своей красной карточке: Есть часть на которую ты не можешь повлиять
Тренер объяснил причины получения красной карточки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, рассказал, почему получил свою красную карточку.
По словам нидерландского специалиста, он относится к менеджерам, которые любят контроль. Но когда нет такой возможности, то начинают выходить эмоции.
"Мы работаем в довольно эмоциональном бизнесе. Я из тех менеджеров, которые любят контролировать все, что могут… поэтому, если мой игрок принимает неправильное решение, я виню себя, потому что считаю, что могу на это повлиять.
Но есть часть, на которую ты не можешь повлиять, и это, в основном, самое сложное, если у тебя вообще нет никакого влияния, а потом ты становишься эмоциональным, как это было со мной. Лучшее, что я мог сделать, это просто зайти внутрь, но, к сожалению, я этого не сделал", - заявил Слот.
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Напомним, что Арне Слот получил красную карточку после матча с "Эвертоном" за сказанное судье. Ассоциация ждёт ответы от судей и клубов и после примут решения о возможной дисквалификации.
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