Ливерпуль – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Волки" не так давно обыграли "Астон Виллу" у себя дома, однако это точно не может идти в сравнение с матчем против "Ливерпуля" на выезде. В этом сезоне обыграть мерсисайдцев на этом стадионе удалось только "Ноттингему" и "Вулвз" точно не выглядят как команда, готовая что-то подобное повторить.

Однако в футболе бывает все, даже небольшие чудеса. На это и стоит надеяться на Перейре, а его команда должна показать футбол наивысшего уровня.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

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1.23 7.00 12.00 Узнать больше

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