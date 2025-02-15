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Ливерпуль – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Витор Перейра надеется на небольшое чудо

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Волки" не так давно обыграли "Астон Виллу" у себя дома, однако это точно не может идти в сравнение с матчем против "Ливерпуля" на выезде. В этом сезоне обыграть мерсисайдцев на этом стадионе удалось только "Ноттингему" и "Вулвз" точно не выглядят как команда, готовая что-то подобное повторить.

Однако в футболе бывает все, даже небольшие чудеса. На это и стоит надеяться на Перейре, а его команда должна показать футбол наивысшего уровня.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

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7.00
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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