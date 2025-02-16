Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди недели мы увидели драматическую развязку мерсисайдского дерби, в котором "Эвертон" отобрал очки у "Ливерпуля". Преимущество команды Слота на вершине все равно достаточно велико, чтобы сильно не беспокоиться по этому поводу, однако ошибок лучше не допускать. Второй потери очков за неделю точно лучше избежать.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.23 7.00 12.00 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

16 февраля. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.