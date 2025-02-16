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Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот не может позволить себе второй раз за неделю потерять очки

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посреди недели мы увидели драматическую развязку мерсисайдского дерби, в котором "Эвертон" отобрал очки у "Ливерпуля". Преимущество команды Слота на вершине все равно достаточно велико, чтобы сильно не беспокоиться по этому поводу, однако ошибок лучше не допускать. Второй потери очков за неделю точно лучше избежать.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

16 февраля. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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