Вратарь "Манчестер Сити" установил достижение в матче Премьер-Лиги.

Бразильский вратарь отдал третий ассист в матче против "Ньюкасла". Последний из них был адресованным нападающему "горожан" Омару Мармушу. Эдерсон стал первым вратарём, которому удалось это сделать.

Всего на счету Эдерсона шесть ассистов в Премьер-Лиге и это рекорд турнира.

Напомним, что Эдерсон в этом сезоне кроме "Ньюкасла" отдавал голевые передачи в матчах против "Брентфорда" и "Челси".

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На момент написания новости, "Манчестер Сити" обыгрывает "Ньюкасл" со счётом 3:0. Хет-трик оформил Омар Мармуш.