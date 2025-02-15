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Вратарь Манчестер Сити установил достижение в матче Премьер-Лиги

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Вратарь Манчестер Сити установил достижение в матче Премьер-Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Манчестер Сити" установил достижение в матче Премьер-Лиги.

Бразильский вратарь отдал третий ассист в матче против "Ньюкасла". Последний из них был адресованным нападающему "горожан" Омару Мармушу. Эдерсон стал первым вратарём, которому удалось это сделать.

Всего на счету Эдерсона шесть ассистов в Премьер-Лиге и это рекорд турнира.

Напомним, что Эдерсон в этом сезоне кроме "Ньюкасла" отдавал голевые передачи в матчах против "Брентфорда" и "Челси".

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На момент написания новости, "Манчестер Сити" обыгрывает "Ньюкасл" со счётом 3:0. Хет-трик оформил Омар Мармуш.

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Эдерсон
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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