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Понадобилось 13 минут. Нападающий Манчестер Сити отметился дебютным хет-триком в матче Премьер-Лиги
Первые голы удались
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" отметился дебютным хет-триком в матче Премьер-Лиги.
Омар Мармуш забил три гола в ворота "Ньюкасла". Дебютный гол египетский нападающий забил после передачи голкипера Эдерсона.
Через 5 минут Мармуш оформил дубль после передачи Гюндогана. На 33-й минуте нападающий после передачи Савиньо закатил третий мяч в ворота Ника Поупа.
Для этого нападающему "горожан" понадобилось 13 минут. К слову, это его 23-й гол в сезоне.
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Напомним, что "Манчестер Сити" после первого тайма обыгрывает "Ньюкасл" со счётом 3:0.
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