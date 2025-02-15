АПЛ. Победы Забарного и Ярмолюка, поражение сенсационного Ноттингема

Пока Омар Мармуш развлекался на "Этихаде" против "Ньюкасла", в Англии параллельно проходило еще 4 матча и не обошлось без участия украинцев. Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" на игру против "Саутгемптона", сенсационный "Ноттингем Форест" приехал в гости к "Фулхэму" и многое другое, об этих матчах поговорим подробнее здесь.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Саутгемптон" - "Борнмут" 1:3

Голы: Сулемана (72) - Уаттара (14), Кристи (16), Тавернье (83)

"Саутгемптон": Рамсдейл - Бри, Беднарек, Вуд (Угочукву, 46) - Уокер-Питерс, Смоллбоун (Диблинг, 56), Арибо (Меннинг, 85), Веллингтон (Сугавара, 46) - Фернандеш - Онуачу, Сулемана (Арчер, 85)

"Борнмут": Кепа - Кук, Забарный, Гейсен, Керкез - Кристи (Синистерра, 89), Адамс - Брукс (Тавернье, 67), Клюйверт (Скотт, 77), Семеньо - Уаттара (Джеббисон, 89)

Предупреждения: Смоллбоун (10) - Кук (8), Семеньо (32), Тавернье (78)

Конечно, Илья Забарный вышел в стартовом составе на этот матч, а как иначе? Это был шанс для "вишен" обойти "Челси" после их вчерашнего поражения и с этим они прекрасно справились. Хотя и в первую очередь матч против "Саутгемптона" не обещал какого-то тяжелого вызова.

Уже в первом тайме они быстренько забили дважды и пошли отдыхать. Ну как отдыхать, скорее играть по счету, не тратя лишней энергии. Это был максимально эффективный футбол. Подопечные Ивана Юрича ответили своим голом во втором тайме, но сразу получили третий, чтобы даже не задумываться о каком-то камбэке. Победа гостей, полностью заслуженная.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Вест Хэм" - "Брентфорд" 0:1

Гол: Шаде (4)

*На 41-й минуте гол Йоанна Висса был отменен из-за офсайда

"Вест Хэм": Ареола - Ван-Биссака, Мавропанос (Гильерме, 88), Килман, Эмерсон (Скарлз, 46) - Альварес, Соучек (Уорд-Прауз, 46) - Боуэн, Кудус, Солер (Фергюсон, 46) - Пакета

"Брентфорд": Флеккен - Айер, Коллинз, ван ден Берг (Пиннок, 60), Льюис-Поттер - Норгор, Янельт (Ярмолюк, 75) - Мбемо, Дамсгор (Кайоде, 90+1), Шаде (Йенсен, 75) - Висса (Карвалью, 90+1)

Предупреждения: Соучек (28) - Дамсгор (32)

У Грэма Поттера реальные проблемы. Его старт в "Вест Хэме" не очень обнадеживает, он проигрывает очередной матч и пока не может получить благосклонность от домашних трибун. Сегодня его команда принимала у себя дома "Брентфорд" вместе с Егором Ярмолюком.

Украинец вышел на замену во втором тайме и мало повлиял на итог матча, против его команда сделала все еще в первом тайме. "Пчелы" забили дважды, правда один из голов не засчитали из-за офсайда. А в целом уверенное выступление от гостей. Они были лучше и это отражено на табло. Вот только эта победа не повысила их место в турнирной таблице, они и дальше 11-е.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Астон Вилла" - "Ипсвич" 1:1

Голы: Уоткинс (69) - Дилеп (56)

"Астон Вилла": Мартинес - Гарсия, Дисаси, Камара (Мингз, 16), Динь (Маатсен, 46) - Макгинн, Тилеманс - Мален (Асенсио, 63), Роджерс, Рамзи (Рашфорд, 46) - Уоткинс

"Ипсвич": Палмер - Джонсон, Туанзебе, О'Ши, Гривз, Таунсенд - Хатчинсон (Тейлор, 90+5), Филлипс, Каюсте (Луонго, 81), Энсисо (Кларк, 17 / Вулфенден, 46) - Дилеп (Херст, 80)

Предупреждения: Туанзебе (28), Гривз (53), Филлипс (69)

Удаление: Туанзебе (40)

У команды Унаи Эмери проблемы продолжаются. "Астон Вилла" в очередной раз была очень бледной и частично безыдейной. И это в матче против одной из самых слабых команд лиги в этом сезоне.

Даже красная карточка Туанзебе и игра в меньшинстве от "Ипсвича" мало что изменила. Несмотря на это, именно "трактористы" забили первыми, уже находясь без одного игрока на поле. Лиам Дилеп отличился, а кто же еще?

И только после этого бирмингемцы решили, что пора просыпаться и что-то делать. Хватило запала только на гол Олли Уоткинса, который сравнял счет, но не более того. Потеря очков, очередная потеря очков от "вилланов", у них реальные проблемы в преддверии 1/8 Лиги Чемпионов, которая не так уж и далеко.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Фулхэм" - "Ноттингем Форест" 2:1

Голы: Смит-Роу (15), Бесси (62) - Вуд (37)

"Фулхэм": Лено - Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон - Лукич (Рид, 83), Берге - Траоре (Сессеньон, 90), Смит-Роу (Перейра, 82), Ивоби (Виллиан, 90) - Хименес (Муниз, 76)

"Ноттингем Форест": Селс - Морато (Хадсон-Одои, 68), Миленкович, Мурилло - Айна, Гиббз-Уайт, Данилу (Сангаре, 63), Андерсон (Жота Силва, 85), Уильямс - Вуд, Эланга

Предупреждения: нет.

А это уже мини-сенсация. Ну согласитесь, что мало кто ожидал поражение команды Нуну Эшпириту Санту в этом матче. Конечно, "Фулхэм" очень крепкая команда и в этом никаких сомнений, но с какой уверенностью шли "лесники" в чемпионате. Неужели это начало их спада? Посмотрим, пока не будем спешить с выводами.

Хозяева поля переиграли "Ноттингем" и сделали это элегантно. Сначала открыл счет ударом голом Эмиль Смит-Роу. На это гости ответили классным голом Криса Вуда, впрочем это было скорее проявлением его индивидуального мастерства. Во втором тайме Бесси забил второй гол и на это уже не было чем ответить "лесникам".

Теперь они отдаляются от "Арсенала", и "Манчестер Сити" уже дышит в спину, а "Фулхэм" поднимается на 8-ю строчку в турнирной таблице.