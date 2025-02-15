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Звёздный полузащитник Реала получил вторую красную карточку в Ла Лиге
Первую в сезоне
Фото - скрін Megogo
Звёздный полузащитник "Реала" получил вторую красную карточку в Ла Лиге.
В матче против "Осасуны" Джуд Беллингем получил красную карточку на 39-й минуте. Судья матча Хосе Мунуэра Монтера дал её полузащитнику за разговоры.
До этого арбитр наградил предупреждением главного тренера команды Карло Анчелотти.
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Заметим, что это первая красная карточка Беллингема в сезоне и вторая в Ла Лиге. До этого красную карточку полузащитник получил в матче против "Валенсии" на 90+9-й минуте.
На момент написания новости "Реал" обыгрывает "Осасуну" со счётом 1:0.
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