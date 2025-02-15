АПЛ. Манчестер Сити – Ньюкасл 4:0. Зимние трансферы Гвардиолы начали приносить плоды

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

В январе "Манчестер Сити" потратил на трансферы 218 миллионов евро. В общей сложности приобрел пятерых футболистов, четырех из которых на "здесь и сейчас". Потребовалось Гвардиоле всеми силами и возможностями латать результаты команды. И сегодня впервые новички сыграли ключевую роль.

Испанский наставник выпустил в старте Хусанова, Нико и Мармуша. Первые – представители оборонного звена – пусть и не выделялись лично, но команда в итоге сегодня не пропустила. А вот египтянин зажег по полной.

Это был пятый матч Мармуша, и по сей день в его активе не было результативных действий. Первая четверть матча прошла в ознакомительном режиме, после чего ударили хозяева. Да еще как! Эдерсон долго думал, куда вводить мяч. В итоге вышел за штрафную и запустил вперед в направлении египтянина. Триппьер позиционно ошибся, Мармуш вышел на свидание с голкипером и перекинул Дубравку. Ничего здесь словак сделать не мог. Разве надеяться на то, что нападающий ошибется.

Прошло пять минут – счет уже 2:0. И снова Мармуш! На этот раз атака быстро перешла с правого фланга на левый и завершил ее ударом в левый нижний угол Омар. Хорошо качнул оппонента и быстро пробил.

Впоследствии Дубравка спас после удара Савиньо, а Берн в подкате прервал очень опасный прострел Голанда. Впервые и огрызнулся “Ньюкасл”: на 31 минуте бил Исаак. Воспользовался ошибкой Гвардиола, но в ворота не попал.

Наконец, на 33 минуте Мармуш все-таки забил свой третий гол. На этот раз все было проще. Савиньо пробежал по правому флангу и прострелил в центр. Египтянин был совершенно один и без проблем реализовал момент ударом в касание.

Дальше "Сити" спокойно взял матч под свой контроль. Опасности они не создавали, но и не давали сопернику делать это. В этом темпе завершился первый тайм, равно и прошел практически весь второй. А потом команды просто решили доигрывать встречу. "Ньюкасл" даже не пытался забить хотя бы гол престижа.

Коррективы в игру внесли замены. В частности, выход Макети вместо Фодена. Наконец-то свой вклад в игру сделал и Холанд: отдал ассист. А вот 22-летний воспитанник "Ман Сити" отметился вторым голом в текущем сезоне АПЛ. После подачи от углового Эрлинг подправил мяч головой, а затем круглого замкнул англичанин.

Благодаря победе “Манчестер Сити” не только оторвался от “Ньюкасла” на три очка, но и отбросил его на седьмом месте, а сам поднялся на четвертое. В том числе благодаря "Брайтону", который параллельно победил "Челси". Сегодня были три очка команды Гвардиолы, которые были раньше: легкие, непринужденные и практически без опасности от соперника. Рано говорить, что “Сити” возвращается, но признаки этого есть. А “Ньюкасл” продолжает находиться в турбулентности: третье поражение в чемпионате в последних четырех турах.

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" 4:0

Голы: Мармуш 19, 24, 33, Макети 84

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Хусанов, Стоунс, Гвардиол (О'Райлли 87) – Нико, Гюндоган (Ковачич 87) – Фоден (Макети 76), Мармуш (Доку 76), Савиньо – Холанд (Нунес 87)

"Ньюкасл": Дубравка – Триппьер (Ливраменто 46), Шер, Берн, Холл – Бруно (Лонгстофф 72), Тонали, Уиллок (Майли 72) – Мерфи, Исак (Крафт 90), Гордон (Уилсон 73)

Предупреждение: Бруно 50