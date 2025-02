Талантливый хавбек Ман Юнайтед может пропустить остаток сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло может пропустить остаток сезона 2024/25 из-за травмы.

По информации журналиста Daily Mail, 22-летний футболист получил повреждение связок лодыжки на тренировке. На данный момент ивуариец еще проходит обследование, но ему грозит длительное отсутствие.

В текущем сезоне Диалло принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

