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Талантливый хавбек Ман Юнайтед может пропустить остаток сезона
Ужасные новости для манкунианцев
Фото - Sky Sports
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло может пропустить остаток сезона 2024/25 из-за травмы.
По информации журналиста Daily Mail, 22-летний футболист получил повреждение связок лодыжки на тренировке. На данный момент ивуариец еще проходит обследование, но ему грозит длительное отсутствие.
В текущем сезоне Диалло принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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???????????? ???????????????????????????????? | Amad Diallo (22) could miss the rest of the season through injury! ❌— EuroFoot (@eurofootcom) February 15, 2025
He has suffered ankle ligament damage in training. Still being assessed but faces lengthy layoff, reports @ChrisWheelerDM. pic.twitter.com/oqqFS4s2e8
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