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Холанд не смог доиграть матч АПЛ из-за повреждения. Впереди - игра с Реалом

Англия
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Холанд не смог доиграть матч АПЛ из-за повреждения. Впереди - игра с Реалом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не доиграл матч 25-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:0) из-за повреждения. На 85-й минуте норвежец схватился за ногу и сел на газон. На 87-й минуте был заменен Нунесом.

Пока не понятно, что стало причиной травмы. Возможно, это произошло из-за единоборства во время углового за минуту до этого. В том эпизоде Эрлинг головой отдал ассист на Макети.

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Напомним, что в среду, 19-го февраля, "Манчестер Сити" предстоит важный матч Лиги чемпионов с "Реалом". Первая игра их противостояния завершилась со счетом 2:3 в пользу мадридцев.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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