Холанд не смог доиграть матч АПЛ из-за повреждения. Впереди - игра с Реалом

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не доиграл матч 25-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:0) из-за повреждения. На 85-й минуте норвежец схватился за ногу и сел на газон. На 87-й минуте был заменен Нунесом.

Пока не понятно, что стало причиной травмы. Возможно, это произошло из-за единоборства во время углового за минуту до этого. В том эпизоде Эрлинг головой отдал ассист на Макети.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

???? Erling Haaland has been substituted off with an injury, ahead of Manchester City’s clash vs Liverpool next weekend… ???????? pic.twitter.com/84DXz2OkUq — DailyAFC (@DailyAFC) February 15, 2025

Напомним, что в среду, 19-го февраля, "Манчестер Сити" предстоит важный матч Лиги чемпионов с "Реалом". Первая игра их противостояния завершилась со счетом 2:3 в пользу мадридцев.