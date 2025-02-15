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Холанд не смог доиграть матч АПЛ из-за повреждения. Впереди - игра с Реалом
Может быть тревожно
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не доиграл матч 25-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:0) из-за повреждения. На 85-й минуте норвежец схватился за ногу и сел на газон. На 87-й минуте был заменен Нунесом.
Пока не понятно, что стало причиной травмы. Возможно, это произошло из-за единоборства во время углового за минуту до этого. В том эпизоде Эрлинг головой отдал ассист на Макети.
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???? Erling Haaland has been substituted off with an injury, ahead of Manchester City’s clash vs Liverpool next weekend… ???????? pic.twitter.com/84DXz2OkUq— DailyAFC (@DailyAFC) February 15, 2025
Напомним, что в среду, 19-го февраля, "Манчестер Сити" предстоит важный матч Лиги чемпионов с "Реалом". Первая игра их противостояния завершилась со счетом 2:3 в пользу мадридцев.
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