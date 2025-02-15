Травмировался на тренировке. Манчестер Юнайтед лишился ключевого полузащитника на несколько недель

"Манчестер Юнайтед" лишился ключевого полузащитника на несколько недель.

По информации The Athletic, Коби Майну вместе с Мануэлем Угарте и Тоби Коллиером травмировались на тренировках на этой неделе.

По ожиданиям, Майну выбыл на несколько недель, двое остальных полузащитников под вопросом на матч против "Тоттенхэма".

С основной командой тренировался 19-летний футболист молодёжной команды Джек Мурхаус. Если Аморим его выпустит в матче – это будет дебют за взрослую команду.

Главный тренер считает, что проблема связана с тренерским штабом.

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Напомним, что в воскресенье встретятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.