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АПЛ. Кристал Пэлас - Эвертон 1:2. Алькарас приносит ирискам долгожданную победу
Команда Дэвида Мойеса сокращает отрыв от "орлов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ, 25-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 1:2
Голы: Бету (42) - Матета (47) — Алькарас (80)
*на 19-й минуте матча гол Хефферсона Лерма был отменен из-за выхода мяча за пределы поля
"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Геи (Нкетиа) — Муньйос, Хьюз (Камада), Лерма (Уортон), Митчелл (Чилвелл) — Сарр, Девенни (Эзе) - Матета
"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Миколенко — Гуйе, Гарнер — Линдстрем (Янг), Алькарас (Ироегбунам), Гаррисон — Бету
Предупреждения: Гарнер (67)
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