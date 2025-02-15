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АПЛ. Кристал Пэлас - Эвертон 1:2. Алькарас приносит ирискам долгожданную победу

Англия
Обновлено

Команда Дэвида Мойеса сокращает отрыв от "орлов"

АПЛ. Кристал Пэлас - Эвертон 1:2. Алькарас приносит ирискам долгожданную победу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 1:2

Голы: Бету (42) - Матета (47) — Алькарас (80)

*на 19-й минуте матча гол Хефферсона Лерма был отменен из-за выхода мяча за пределы поля

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Геи (Нкетиа) — Муньйос, Хьюз (Камада), Лерма (Уортон), Митчелл (Чилвелл) — Сарр, Девенни (Эзе) - Матета

"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Миколенко — Гуйе, Гарнер — Линдстрем (Янг), Алькарас (Ироегбунам), Гаррисон — Бету

Предупреждения: Гарнер (67)

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