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Выпустили пар после Лиги чемпионов. Манчестер Сити – Ньюкасл 4:0. Обзор матча

Англия
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Фантастический первый тайм от горожан

Выпустили пар после Лиги чемпионов. Манчестер Сити – Ньюкасл 4:0. Обзор матча

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Хет-трик Омара Мармуша позволил уже к 33-й минуте практически закрыть поединок. Хотя "небесно-голубые" в этом сезоне неоднократно теряли преимущество, "сороки" совсем ничего не создали впереди (3 удара, 1 в створ).

Подопечные Гвардиолы поднимаются на 4 место (44 пункта). 23 февраля команда будет принимать "Ливерпуль". Гости – седьмые (41 балл). На следующих выходных коллектив сыграет дома с "Ноттингемом".

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Смотрите обзор матча 25 тура АПЛ

Манчестер. Этихад Стедиум

Манчестер Сити – Ньюкасл 4:0

Голы: Мармуш, 19, 24, 33, Макети, 84

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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