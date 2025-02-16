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Лестер повторил антирекорд АПЛ после серии неудачных домашних встреч
Родные стены все же не помогают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 25-м туре Премьер-лиги "лисы" уступили на "Кинг Пауэр" лондонскому "Арсеналу" (0:2).
Подопечные ван Нистелроя потерпели пятое домашнее поражение подряд без забитых мячей. До субботнего поединка "синяя армия" проиграла на своем поле "Фулхэму", "Кристал Пэлес" и "Манчестер Сити" со счетом 0:2, а также потерпела разгром от "Вулверхэмптона" (0:3).
В истории АПЛ только одна команда попадала в аналогичную серию. "Норвич Сити" также имел дело с подобной ситуацией в сезоне 2019/20.
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