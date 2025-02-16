Лестер повторил антирекорд АПЛ после серии неудачных домашних встреч

В 25-м туре Премьер-лиги "лисы" уступили на "Кинг Пауэр" лондонскому "Арсеналу" (0:2).

Подопечные ван Нистелроя потерпели пятое домашнее поражение подряд без забитых мячей. До субботнего поединка "синяя армия" проиграла на своем поле "Фулхэму", "Кристал Пэлес" и "Манчестер Сити" со счетом 0:2, а также потерпела разгром от "Вулверхэмптона" (0:3).

В истории АПЛ только одна команда попадала в аналогичную серию. "Норвич Сити" также имел дело с подобной ситуацией в сезоне 2019/20.