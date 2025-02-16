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Экс-полузащитник Арсенала: Манчестер Сити не будет доминировать в английском футболе, как раньше

Англия
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И причина заключается в ФФП

Экс-полузащитник Арсенала: Манчестер Сити не будет доминировать в английском футболе, как раньше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок лондонских "канониров" Пол Мерсон считает, что эпоха доминирования "Манчестер Сити" подходит к концу.

“Я переживаю за "Манчестер Сити" сейчас. У них никогда снова не будет такого состава, как в предыдущие пару сезонов. Они не будут доминировать в английском футболе, как это делали последние четыре года или раньше.

Причина этого в том, что у них никогда не будет такого качества состава, как за последние годы. В прошлом сезоне дублером Холанда был победитель чемпионата мира, ушедший за 80 млн фунтов”.

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“У них было по два классных игрока, игроки своих сборных, на каждой позиции. Этого не будет. Не поймите меня неправильно, они могут снова выиграть лигу. Но они не будут одерживать по 20 побед подряд на пути к этому. Если они выиграют лигу снова, то сделают это в борьбе.

Они не будут доминировать в английском футболе, как раньше. Правила ФФП означают, что ни одна команда не сможет собрать состав, как был у них. Это была невероятная группа игроков", – заявила Мерсон.

Экс-полузащитник был в системе "канониров" с 1982 по 1997 годы.

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Манчестер Сити Пол Мерсон
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Симченко
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