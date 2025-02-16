Экс-полузащитник Арсенала: Манчестер Сити не будет доминировать в английском футболе, как раньше

Бывший игрок лондонских "канониров" Пол Мерсон считает, что эпоха доминирования "Манчестер Сити" подходит к концу.

“Я переживаю за "Манчестер Сити" сейчас. У них никогда снова не будет такого состава, как в предыдущие пару сезонов. Они не будут доминировать в английском футболе, как это делали последние четыре года или раньше.

Причина этого в том, что у них никогда не будет такого качества состава, как за последние годы. В прошлом сезоне дублером Холанда был победитель чемпионата мира, ушедший за 80 млн фунтов”.