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Сложная ситуация Рубена Аморима. Куда может сместиться МЮ, если проиграет Тоттенхэму

Англия

Игра против Тоттенхэма состоится 16 февраля

Сложная ситуация Рубена Аморима. Куда может сместиться МЮ, если проиграет Тоттенхэму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима продолжает занимать анти лидирующие места в турнирной таблице, а именно на 14-й строчке.

Как отмечает статистическое издание, в матче, который состоится 16 февраля, в воскресенье, в 18:30, "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" может решиться судьба "красных дьяволов" по размещению в турнирной таблице.

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Отмечается, что после того, как "Эвертон" обыграл "Кристалл Пелас" со счетом 2:1, "МЮ" оказался на 14-м месте, поэтому проигрыш "шпорам" может опустить "МЮ" на 15 место в таблице АПЛ.

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Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 15 место в АПЛ. У них в активе 27 баллов.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Opta
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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