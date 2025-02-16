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Сложная ситуация Рубена Аморима. Куда может сместиться МЮ, если проиграет Тоттенхэму
Игра против Тоттенхэма состоится 16 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима продолжает занимать анти лидирующие места в турнирной таблице, а именно на 14-й строчке.
Как отмечает статистическое издание, в матче, который состоится 16 февраля, в воскресенье, в 18:30, "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" может решиться судьба "красных дьяволов" по размещению в турнирной таблице.
Отмечается, что после того, как "Эвертон" обыграл "Кристалл Пелас" со счетом 2:1, "МЮ" оказался на 14-м месте, поэтому проигрыш "шпорам" может опустить "МЮ" на 15 место в таблице АПЛ.
Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 15 место в АПЛ. У них в активе 27 баллов.
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