Сложная ситуация Рубена Аморима. Куда может сместиться МЮ, если проиграет Тоттенхэму

"Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима продолжает занимать анти лидирующие места в турнирной таблице, а именно на 14-й строчке.

Как отмечает статистическое издание, в матче, который состоится 16 февраля, в воскресенье, в 18:30, "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" может решиться судьба "красных дьяволов" по размещению в турнирной таблице.

Отмечается, что после того, как "Эвертон" обыграл "Кристалл Пелас" со счетом 2:1, "МЮ" оказался на 14-м месте, поэтому проигрыш "шпорам" может опустить "МЮ" на 15 место в таблице АПЛ.

Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 15 место в АПЛ. У них в активе 27 баллов.