Десятикратный чемпион Англии предложил перенести старт следующего сезона АПЛ. В чем причина?

Руководство "Манчестер Сити" предложило представителям Английской Премьер-лиги перенести старт следующего сезона АПЛ.

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Аргументируя свое предложение, они заявили, что после клубного чемпионата мира (который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года) игрокам нужен отдых перед началом чемпионата Англии.

Однако другие клубы АПЛ указали на то, что участие в клубном чемпионате мира не обязательно, а единственной причиной, по которой "Сити" принимает участие, являются большие выплаты. Также представители других клубов АПЛ упрекнули "Сити" в том, что они хотят достичь максимально выгодных для себя условий, тем самым устраняя все возможные проблемы, с которыми может столкнуться команда.