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Десятикратный чемпион Англии предложил перенести старт следующего сезона АПЛ. В чем причина?

Англия

Остальные клубы АПЛ не поддержали идею

Десятикратный чемпион Англии предложил перенести старт следующего сезона АПЛ. В чем причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Сити" предложило представителям Английской Премьер-лиги перенести старт следующего сезона АПЛ.

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Аргументируя свое предложение, они заявили, что после клубного чемпионата мира (который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года) игрокам нужен отдых перед началом чемпионата Англии.

Однако другие клубы АПЛ указали на то, что участие в клубном чемпионате мира не обязательно, а единственной причиной, по которой "Сити" принимает участие, являются большие выплаты. Также представители других клубов АПЛ упрекнули "Сити" в том, что они хотят достичь максимально выгодных для себя условий, тем самым устраняя все возможные проблемы, с которыми может столкнуться команда.

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Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.02.2025 в 09:20
Можна повторити... Гроші не грають у футбол Грають шалені бабки! А всім кортить грати поменше а хапати... тобто отримувати побільше! А так не буває! Бо для збирання більших коштів потрібно більше яскравих шоу!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
16.02.2025 в 09:20
Можна повторити... Гроші не грають у футбол Грають шалені бабки! А всім кортить грати поменше а хапати... тобто отримувати побільше! А так не буває! Бо для збирання більших коштів потрібно більше яскравих шоу!
Ответить
0
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