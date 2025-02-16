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"Я не говорил с врачом". Тренер Ман Сити - о травме Холанда

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Не исключил, что форвард сыграет со сливочными

"Я не говорил с врачом". Тренер Ман Сити - о травме Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не доиграл матч 25-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:0) из-за повреждений. На 85-й минуте норвежец схватился за ногу и сел на газон. На 87-й минуте его заменили Нунешем.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии норвежца:

"Когда он упал, все испугались. Но он с улыбкой покинул поле, а врач не сказал мне ничего плохого, поэтому надеюсь, что с Эрлингом все хорошо. Я не говорил с врачом. Возможно, все не так плохо, как могло бы быть".

Напомним, что 19 февраля состоится ответная игра "Сити" против "Реала".

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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