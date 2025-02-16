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"Я не говорил с врачом". Тренер Ман Сити - о травме Холанда
Не исключил, что форвард сыграет со сливочными
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не доиграл матч 25-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:0) из-за повреждений. На 85-й минуте норвежец схватился за ногу и сел на газон. На 87-й минуте его заменили Нунешем.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии норвежца:
"Когда он упал, все испугались. Но он с улыбкой покинул поле, а врач не сказал мне ничего плохого, поэтому надеюсь, что с Эрлингом все хорошо. Я не говорил с врачом. Возможно, все не так плохо, как могло бы быть".
Напомним, что 19 февраля состоится ответная игра "Сити" против "Реала".
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