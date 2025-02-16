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Египетский новичок Манчестер Сити поделился эмоциями относительно получения трех баллов
О своем первом хет-трике в карьере
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, в рамках 25-го тура АПЛ, "Манчестер Сити" сыграл против "Ньюкасла", игра завершилась со счетом 4:0.
Игрок "Сити" Омар Мармуш, который оформил хет-трик в игре, прокомментировал победу команды:
"Это очень, очень хороший день. Это мой первый хет-трик в карьере. Хочу поблагодарить своих одноклубников, тренерский штаб и, конечно, главного тренера за помощь в достижении этого момента. Они заставили меня почувствовать себя частью этой семьи с первого дня. Я действительно счастлив. Чувствую, что наконец полностью адаптировался в "Манчестер Сити" - одном из величайших клубов в мире".
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