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Египетский новичок Манчестер Сити поделился эмоциями относительно получения трех баллов

Англия

О своем первом хет-трике в карьере

Египетский новичок Манчестер Сити поделился эмоциями относительно получения трех баллов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, в рамках 25-го тура АПЛ, "Манчестер Сити" сыграл против "Ньюкасла", игра завершилась со счетом 4:0.

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Игрок "Сити" Омар Мармуш, который оформил хет-трик в игре, прокомментировал победу команды:

"Это очень, очень хороший день. Это мой первый хет-трик в карьере. Хочу поблагодарить своих одноклубников, тренерский штаб и, конечно, главного тренера за помощь в достижении этого момента. Они заставили меня почувствовать себя частью этой семьи с первого дня. Я действительно счастлив. Чувствую, что наконец полностью адаптировался в "Манчестер Сити" - одном из величайших клубов в мире".

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Источник:
mancity
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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