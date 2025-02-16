Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ираола создал монстра. Борнмут отметился клубным рекордом
Приятно, что там постоянно играет украинец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Борнмут", в котором играет Илья Забарный, отметился клубным рекордом.
По словам клуба, "вишеньки" непобедимы в последних семи выездных матчах АПЛ и это их самая длинная серия.
"Борнмут" обыграл "Саутгемптон" (3:1), "Ньюкасл" (4:1), "Манчестер Юнайтед" (3:0), "Ипсвич" (2:1) и "Вулверхэмптон" (4:2). Также клуб Забарного отобрал очки у "Челси" (2:2) и "Фулхэма" (2:2).
Последний раз "вишеньки" проиграли на выезде "Брентфорду" в котором играет Егор Ярмолюк (2:3) в ноябре 2024 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в турнирной таблице "Борнмут" сейчас занимает 5-е место с 43-мя баллами, отставая от зоны ТОП-4 на 1 балл.
Популярное сейчас
- Победы Забарного, Ярмолюка и Миколенко в АПЛ, автогол Батагова принес поражение Сикану и Зубкову, нули Баварии и Байера. Главные новости за 15 февраля
- Степаненко назвал сборную, против которой ему не нравится играть
- Politico заявляет, что США на днях начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. Реакция Украины
- Таловеров и Русин сыграли матчи в Англии и Хорватии. Известны их оценки
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Серия А. Очередная вымученная победа Милана, oт 5:0 к 0:0 Аталанты за неделю
Комментарии 1