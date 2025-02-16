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Ираола создал монстра. Борнмут отметился клубным рекордом

Англия

Приятно, что там постоянно играет украинец

Ираола создал монстра. Борнмут отметился клубным рекордом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Борнмут", в котором играет Илья Забарный, отметился клубным рекордом.

По словам клуба, "вишеньки" непобедимы в последних семи выездных матчах АПЛ и это их самая длинная серия.

"Борнмут" обыграл "Саутгемптон" (3:1), "Ньюкасл" (4:1), "Манчестер Юнайтед" (3:0), "Ипсвич" (2:1) и "Вулверхэмптон" (4:2). Также клуб Забарного отобрал очки у "Челси" (2:2) и "Фулхэма" (2:2).

Последний раз "вишеньки" проиграли на выезде "Брентфорду" в котором играет Егор Ярмолюк (2:3) в ноябре 2024 года.

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Напомним, что в турнирной таблице "Борнмут" сейчас занимает 5-е место с 43-мя баллами, отставая от зоны ТОП-4 на 1 балл.

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Борнмут
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.02.2025 в 12:18
Приємно дивитись їхню гру: збалансованість,,заточеність на атаку, розрізні передачі, чудовий захист. І Забарний просто супер. Шкода як розпродають лідерів влітку, але це неминуче.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.02.2025 в 12:18
Приємно дивитись їхню гру: збалансованість,,заточеність на атаку, розрізні передачі, чудовий захист. І Забарний просто супер. Шкода як розпродають лідерів влітку, але це неминуче.
Ответить
0
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