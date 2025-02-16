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Защитник Манчестер Юнайтед высказался о травме крестов

Англия

Рассказал о своем состоянии в инстаграме

Защитник Манчестер Юнайтед высказался о травме крестов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес высказался о своей травме и операции.

Напомним, 27-летний аргентинец 2 февраля 2025 травмировался в матче АПЛ против "Кристалл Пелес" (0:2). Врачи забрали его на носилках. Как оказалось позже, он порвал крестообразную связку колена.

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Несколько дней тому назад защитник перенес операцию в Лондоне. Срок восстановления игрока может составлять от шести месяцев до года.

Также Лисандро поделился комментариями в своем инстаграм аккаунте по операции:

"Я чувствую огромную благодарность за невероятную работу и поддержку "Манчестер Юнайтед", федерации Аргентины, моей семьи, друзей, партнеров по команде и всех, кто удосужился, чтобы отправить мне сообщения с поддержкой.

Операция прошла отлично! Теперь пора отдать все, что у меня есть, все сердце и душу процесса реабилитации", – написал Лисандро.

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Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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