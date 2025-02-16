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Тренер команды, занимающей 14-е место в АПЛ, поделился информацией о риске увольнения

Англия

Не проработал ни года и могут уволить?

Тренер команды, занимающей 14-е место в АПЛ, поделился информацией о риске увольнения

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о риске увольнения из команды.

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"Самое сложное в моей работе – это поражение, а не увольнение. В первую очередь я просто хочу выигрывать матчи. Верите или нет, но это моя единственная цель.

Мы стараемся адаптировать нашу игру в рамках одной системы – тогда мы сможем играть в разных стилях. Меняя двух игроков в составе, вы меняете стиль игры команды, поэтому для меня это важнее системы", — сказал Аморим.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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