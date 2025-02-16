Тренер команды, занимающей 14-е место в АПЛ, поделился информацией о риске увольнения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о риске увольнения из команды.

"Самое сложное в моей работе – это поражение, а не увольнение. В первую очередь я просто хочу выигрывать матчи. Верите или нет, но это моя единственная цель.

Мы стараемся адаптировать нашу игру в рамках одной системы – тогда мы сможем играть в разных стилях. Меняя двух игроков в составе, вы меняете стиль игры команды, поэтому для меня это важнее системы", — сказал Аморим.