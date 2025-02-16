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"Мы создали здесь кофейный бар". Арне Слот - о плюшках внутри Ливерпуля

Англия

Атмосфера победителей

"Мы создали здесь кофейный бар". Арне Слот - о плюшках внутри Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об условиях, присутствующих в штабе ФК "Ливерпуль", и объяснил, как они помогают команде добиваться успеха.

"Они всегда завтракали вместе. Что изменилось и что вы часто видите – это то, что мы создали здесь кофейный бар. Игроки садятся там, разговаривают друг с другом, весело проводят время вместе. Если у вас есть кофейный бар, но нет результатов, вероятно, той же атмосферы не будет. Но я думаю, что все это способствует успеху".

"Если добавить в это замечательное заведение, замечательных игроков и правильный менталитет, это может привести к успешному периоду", – сказал Слот.

Напомним, что "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У них в активе 57 очков.

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Сегодня в 16:00 они сыграют против "Вулверхэмптона".

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
16.02.2025 в 14:27
Іноді, кавовий бар може перетворюватись на півний бар, особливо в день перемог)
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
16.02.2025 в 14:27
Іноді, кавовий бар може перетворюватись на півний бар, особливо в день перемог)
Ответить
0
0

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