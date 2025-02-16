"Мы создали здесь кофейный бар". Арне Слот - о плюшках внутри Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об условиях, присутствующих в штабе ФК "Ливерпуль", и объяснил, как они помогают команде добиваться успеха.

"Они всегда завтракали вместе. Что изменилось и что вы часто видите – это то, что мы создали здесь кофейный бар. Игроки садятся там, разговаривают друг с другом, весело проводят время вместе. Если у вас есть кофейный бар, но нет результатов, вероятно, той же атмосферы не будет. Но я думаю, что все это способствует успеху".

"Если добавить в это замечательное заведение, замечательных игроков и правильный менталитет, это может привести к успешному периоду", – сказал Слот.