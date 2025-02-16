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"Мы создали здесь кофейный бар". Арне Слот - о плюшках внутри Ливерпуля
Атмосфера победителей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об условиях, присутствующих в штабе ФК "Ливерпуль", и объяснил, как они помогают команде добиваться успеха.
"Они всегда завтракали вместе. Что изменилось и что вы часто видите – это то, что мы создали здесь кофейный бар. Игроки садятся там, разговаривают друг с другом, весело проводят время вместе. Если у вас есть кофейный бар, но нет результатов, вероятно, той же атмосферы не будет. Но я думаю, что все это способствует успеху".
"Если добавить в это замечательное заведение, замечательных игроков и правильный менталитет, это может привести к успешному периоду", – сказал Слот.
Напомним, что "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У них в активе 57 очков.
Сегодня в 16:00 они сыграют против "Вулверхэмптона".
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