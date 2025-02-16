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Известно, когда прооперируют вингера МЮ. Не увидим игрока уже в этом сезоне
Неудачное повреждения на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine
Ивуарийский вингер Амад Диалло на тренировке повредил голеностопный сустав. Поэтому его на следующей неделе прооперируют.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в X, его восстановление продлится три месяца. Скорее всего, 22-летний вингер уже не сыграет в этом сезоне.
"Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы Диалло не только восстановился от травмы, но и принял форму. Напомним, что за этот сезон в АПЛ он забил 6 голов и столько же отдал голевые передачи в 22 матчах.
????⚠️ Understand Man United’s current plan is for Amad Diallo to undergo surgery next week after suffering ankle injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2025
His season is almost over and full focus will be on getting in best shape for next season. pic.twitter.com/kFObLuAzXB
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