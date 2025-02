Известно, когда прооперируют вингера МЮ. Не увидим игрока уже в этом сезоне

Ивуарийский вингер Амад Диалло на тренировке повредил голеностопный сустав. Поэтому его на следующей неделе прооперируют.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в X, его восстановление продлится три месяца. Скорее всего, 22-летний вингер уже не сыграет в этом сезоне.

"Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы Диалло не только восстановился от травмы, но и принял форму. Напомним, что за этот сезон в АПЛ он забил 6 голов и столько же отдал голевые передачи в 22 матчах.

????⚠️ Understand Man United’s current plan is for Amad Diallo to undergo surgery next week after suffering ankle injury.



His season is almost over and full focus will be on getting in best shape for next season. pic.twitter.com/kFObLuAzXB