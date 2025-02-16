Известно, когда прооперируют вингера МЮ. Не увидим игрока уже в этом сезоне

Ивуарийский вингер Амад Диалло на тренировке повредил голеностопный сустав. Поэтому его на следующей неделе прооперируют.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в X, его восстановление продлится три месяца. Скорее всего, 22-летний вингер уже не сыграет в этом сезоне.

Читайте также Юный спаситель Манчестер Юнайтед отметился важным достижением за клуб

"Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы Диалло не только восстановился от травмы, но и принял форму. Напомним, что за этот сезон в АПЛ он забил 6 голов и столько же отдал голевые передачи в 22 матчах.