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Известно, когда прооперируют вингера МЮ. Не увидим игрока уже в этом сезоне

Англия

Неудачное повреждения на тренировке

Известно, когда прооперируют вингера МЮ. Не увидим игрока уже в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ивуарийский вингер Амад Диалло на тренировке повредил голеностопный сустав. Поэтому его на следующей неделе прооперируют.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в X, его восстановление продлится три месяца. Скорее всего, 22-летний вингер уже не сыграет в этом сезоне.

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"Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы Диалло не только восстановился от травмы, но и принял форму. Напомним, что за этот сезон в АПЛ он забил 6 голов и столько же отдал голевые передачи в 22 матчах.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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