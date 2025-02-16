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Защитник Ливерпуля проводит юбилейный матч в АПЛ
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" проводит юбилейный матч в АПЛ.
Английский клуб отметил, что матч против "Вулверхэмптона" станет для защитника Трента Александера-Арнольда 250-м в Английской Премьер-Лиге.
A milestone @premierleague appearance for TAA ???? pic.twitter.com/xleajEekZj— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2025
Трент дебютировал в Премьер-Лиге 14 декабря 2016 года в матче против "Мидлсбро", а через месяц уже вышел в стартовом составе против "Манчестер Юнайтед".
В 249-ти матчах "Ливерпуля" в АПЛ защитник забил 16 голов и отдал 64 голевые передачи.
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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл в 23-х матчах АПЛ, в которых отметился голом и шестью голевыми передачами.
Сегодня "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон" на "Энфилде". Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
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