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Впервые со времен Венгера. Арсенал повторил продолжительную беспроигрышную серию в рамках АПЛ

Англия

Прошло почти 14 лет

Впервые со времен Венгера. Арсенал повторил продолжительную беспроигрышную серию в рамках АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 25 тура против “Лестера” лондонский “Арсенал” одержал выездную победу со счетом 2:0.

Для подопечных Артеты это был 15 подряд поединок в чемпионате, в котором они не терпели поражения.

Последняя такая серия "Арсенала" датирована апрелем 2011 – тогда было ее завершение. Команду в то время возглавлял Арсен Венгер. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

На протяжении этих почти 14 лет Унаи Эмери во главе “Арсенала” был близок к этому достижению. Однако в 2018 году его серия достигла 14 матчей, пока лондонцы не проиграли "Саутгемптону" со счетом 3:2.

В текущей серии в активе "канониров" 10 побед и пять ничейных результатов. Следующий матч в рамках АПЛ команда сыграет 22 февраля дома против "Вест Хэма".

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Арсен Венгер Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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