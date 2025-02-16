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Впервые со времен Венгера. Арсенал повторил продолжительную беспроигрышную серию в рамках АПЛ
Прошло почти 14 лет
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Во вчерашнем матче 25 тура против “Лестера” лондонский “Арсенал” одержал выездную победу со счетом 2:0.
Для подопечных Артеты это был 15 подряд поединок в чемпионате, в котором они не терпели поражения.
Последняя такая серия "Арсенала" датирована апрелем 2011 – тогда было ее завершение. Команду в то время возглавлял Арсен Венгер. Об этом сообщает статистический портал Squawka.
На протяжении этих почти 14 лет Унаи Эмери во главе “Арсенала” был близок к этому достижению. Однако в 2018 году его серия достигла 14 матчей, пока лондонцы не проиграли "Саутгемптону" со счетом 3:2.
As a lot of people are asking, Unai Emery's 22-game unbeaten run for Arsenal in 2018 was across all competitions.— Squawka (@Squawka) February 16, 2025
He went 14 unbeaten in the Premier League before losing 3-2 to Southampton.
В текущей серии в активе "канониров" 10 побед и пять ничейных результатов. Следующий матч в рамках АПЛ команда сыграет 22 февраля дома против "Вест Хэма".
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