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Нападающий Арсенала перенёс операцию и обратился к болельщикам
Продолжает поддерживать команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Арсенала" перенёс операцию и обратился к болельщикам.
Немецкий футболист Кай Хавертц сообщил, что 15 февраля его прооперировали. Он сфотографировался на больничной койке и обратился к болельщикам.
"Последние несколько дней были трудны как физически, так и психически. А вчера был хороший день. Успешная операция и победа.
Спасибо за все сообщения о поддержке за последние несколько дней, это очень помогло.
Теперь я сосредоточен на своем пути к полному восстановлению и оказываю всю поддержку команде за пределами поля", - сказал нападающий.
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Напомним, что Кай Хавертц травмировался на тренировочных сборах в Дубаи. В этом сезоне он сыграл в 34-х матчах, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.
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