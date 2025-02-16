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Нападающий Арсенала перенёс операцию и обратился к болельщикам

Англия

Продолжает поддерживать команду

Нападающий Арсенала перенёс операцию и обратился к болельщикам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Арсенала" перенёс операцию и обратился к болельщикам.

Немецкий футболист Кай Хавертц сообщил, что 15 февраля его прооперировали. Он сфотографировался на больничной койке и обратился к болельщикам.

"Последние несколько дней были трудны как физически, так и психически. А вчера был хороший день. Успешная операция и победа.

Спасибо за все сообщения о поддержке за последние несколько дней, это очень помогло.

Теперь я сосредоточен на своем пути к полному восстановлению и оказываю всю поддержку команде за пределами поля", - сказал нападающий.

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Напомним, что Кай Хавертц травмировался на тренировочных сборах в Дубаи. В этом сезоне он сыграл в 34-х матчах, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

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Источник:
Kai Havertz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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