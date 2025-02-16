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Впервые с октября. Нападающий Ливерпуля вышел в стартовом составе
Против бывшей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" вышел в стартовом составе впервые с октября.
На матч против "Вулверхэмптона" в стартовом составе мерсисайдцев вышел португальский нападающий Диогу Жота. Это его первый выход в старте с конца октября.
The Reds to take on Wolves ???? #LIVWOL— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2025
Тогда Жота выходил в матче против "Челси" и покинул поле на 30-й минуте из-за травмы.
К слову, нападающий играет против своей бывшей команды.
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В этом сезоне Диогу Жота сыграл в 14-ти матчах Премьер-Лиги, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачию.
На момент написания новости "Ливерпуль" обыгрывает "Вулверхэмптон" со счётом 2:0.
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