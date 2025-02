Впервые с октября. Нападающий Ливерпуля вышел в стартовом составе

Нападающий "Ливерпуля" вышел в стартовом составе впервые с октября.

На матч против "Вулверхэмптона" в стартовом составе мерсисайдцев вышел португальский нападающий Диогу Жота. Это его первый выход в старте с конца октября.

The Reds to take on Wolves ???? #LIVWOL