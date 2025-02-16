  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Впервые с октября. Нападающий Ливерпуля вышел в стартовом составе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые с октября. Нападающий Ливерпуля вышел в стартовом составе

Англия

Против бывшей команды

Впервые с октября. Нападающий Ливерпуля вышел в стартовом составе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" вышел в стартовом составе впервые с октября.

На матч против "Вулверхэмптона" в стартовом составе мерсисайдцев вышел португальский нападающий Диогу Жота. Это его первый выход в старте с конца октября.

Тогда Жота выходил в матче против "Челси" и покинул поле на 30-й минуте из-за травмы.

К слову, нападающий играет против своей бывшей команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Диогу Жота сыграл в 14-ти матчах Премьер-Лиги, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачию.

На момент написания новости "Ливерпуль" обыгрывает "Вулверхэмптон" со счётом 2:0.

По теме
yellow-arrow
Битва неудачников. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Нападающий Арсенала перенёс операцию и обратился к болельщикам
yellow-arrow
Впервые со времен Венгера. Арсенал повторил продолжительную беспроигрышную серию в рамках АПЛ
Вулверхэмптон Ливерпуль Диогу Жота
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости