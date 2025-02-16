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Встреча команд, страдающих от травм. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В АПЛ встречаются команды, страдающие от травм.
В стартовый состав "Тоттенхэма" вернулся вратарь Викарио и полузащитник Джеймс Мэдиссон. В запасных Дестинин Удоджи, Уилсон Одобер и Бреннан Джонсон
Team news is in! ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2025
???? @krakenfx pic.twitter.com/BLaNk5F9Qj
У "Манчестер Юнайтед" ситуация сложнее. Коби Майну, Мануэль Угарте и Тоби Коллиер травмировались на тренировках. Эриксен заболел, а Лени Йоро не в форме
???? Presenting today's United XI ????#MUFC || #TOTMUN— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2025
Это 66-я встреча команд. "Тоттенхэм" 7 раз выиграл "Манчестер Юнайтед" на своём поле. Гостевая команда побеждала "шпор" на выезде 15 раз. Ещё 14 встреч закончились вничью.
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Перед матчем "Тоттенхэм" занимает 15-е место с 27-ю баллами, "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 29-ю баллами.
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