АПЛ. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1. Осторожная победа хозяев

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

В предыдущем туре "Ливерпуль" потерял победу над "Эвертоном" на последних секундах. На этот раз Арне Слот выбрал рискованную, но прагматическую модель футбола своей команды. Правда, началась она после первого тайма.

До перерыва было большое преимущество мерсисайдцев. Они больше били, больше создавали. Хотя и именно волки “начали” поединок, взяв мяч под свой контроль. Минут 10 гости пытались атаковать, но защита "Ливерпуля" компактно перекрывала все зоны. А потом подопечные Слота взяли инициативу к своим ногам. А на 15 минуте уже воплотили ее в забитый гол.

После прострела с правого фланга от Салаха в штрафной "Вулвергемптона" была суета. Жота не смог пробить и упал на газон в борьбе с соперником, Диас также не удержался на ногах после столкновения с голкипером. Но сначала колумбиец успел протолкнуть корпусом мяч мимо Са. Курьезный гол, однако цифра на табло изменена. Девятый точный удар Луиса Диаса в текущем сезоне АПЛ – его самый лучший результат в Англии.

They all count ???? #LIVWOL pic.twitter.com/eaGidNKPNo

После забитого на поле было больше борьбы, чем футбола. И эмоций – не меньше. Арбитр раздавал желтые карточки, даже тренеру гостей досталось. А уже после пересечения отметки в 30 минут игры "Ливерпуль" снова посунул вперед.

После прострела Робертсона неуверенно сыграл голкипер гостей, после чего мяч дошел до Жоты. Однако был острый угол, и Са уже вернулся на позицию: португалец хозяев не переиграл португальца гостей. Прошло несколько минут и вратарь "вулвз" ошибся более фатально: привез пенальти. Салах пробил прямо по центру. 23 гол египтянина в текущем розыгрыше АПЛ. Отрыв от Холанда составляет уже четыре точных удара.

На 40 минуте Кунья очень красиво бил из стандарта, но немного не попал в створ. А после перерыва у гостей появилось еще больше шансов. Практически сразу после выхода на замену Мунетси получил шанс свидания с голкипером, но не реализовал его – пробил в Алиссона. А дальше был гол в ворота хозяев.

И очень красивый. Кунья на подступах к штрафной на замахе убрал Гравенберха и пробил левой в дальний левый угол. Обводный удар был вне предела досягаемости для Алиссона.

Wolves have pulled one back!



What a strike from Matheus Cunha ????#LIVWOL pic.twitter.com/nQBJmtUwyJ