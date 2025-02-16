Фанаты Тоттенхэма устроили акцию протеста против владельцев. Фото и видео

Фанаты "Тоттенхэма" устроили акцию протеста против владельцев.

Перед матчем с "Манчестер Юнайтед", болельщики лондонского клуба прошли с баннерами "Леви на выход" (Levi Out) и "Любим Тоттенхэм, ненавидим Enic" (Love Tottenham, Hate ENIC).

Фанаты требуют уйти из клуба из-за неутешительных результатов. Так фанаты написали, что за 24 года правления сменилось 16 менеджеров и выигран лишь один трофей.

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Сейчас "Тоттенхэм" в таблице Live занимает 12-е место с 30-ю набранными очками.

Сейчас лондонский клуб принимает "Манчестер Юнайтед" и на момент написания новости выигрывает 1:0.