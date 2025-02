Фанаты Тоттенхэма устроили акцию протеста против владельцев. Фото и видео

Фанаты "Тоттенхэма" устроили акцию протеста против владельцев.

Перед матчем с "Манчестер Юнайтед", болельщики лондонского клуба прошли с баннерами "Леви на выход" (Levi Out) и "Любим Тоттенхэм, ненавидим Enic" (Love Tottenham, Hate ENIC).

Things you absolutely love to see & hear. Great job #Spurs fans at the march.



OUR VOICE OUR CLUB #LevyOut #ENICOut #EnoughIsEnough #TimeForChange #ChangeForTottenham pic.twitter.com/FEw9trlY7J