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Фанаты Тоттенхэма устроили акцию протеста против владельцев. Фото и видео
Жарко уже перед матчем
Getty Images/Global Images Ukraine
Фанаты "Тоттенхэма" устроили акцию протеста против владельцев.
Перед матчем с "Манчестер Юнайтед", болельщики лондонского клуба прошли с баннерами "Леви на выход" (Levi Out) и "Любим Тоттенхэм, ненавидим Enic" (Love Tottenham, Hate ENIC).
Things you absolutely love to see & hear. Great job #Spurs fans at the march.— Brian Dagul (@bridagul) February 16, 2025
OUR VOICE OUR CLUB #LevyOut #ENICOut #EnoughIsEnough #TimeForChange #ChangeForTottenham pic.twitter.com/FEw9trlY7J
Фанаты требуют уйти из клуба из-за неутешительных результатов. Так фанаты написали, что за 24 года правления сменилось 16 менеджеров и выигран лишь один трофей.
What a photo. #LevyOut #ENICOut pic.twitter.com/dfvqiPFx4H— TalkTHFC (@TalkTHFC__) February 16, 2025
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Сейчас "Тоттенхэм" в таблице Live занимает 12-е место с 30-ю набранными очками.
Сейчас лондонский клуб принимает "Манчестер Юнайтед" и на момент написания новости выигрывает 1:0.
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