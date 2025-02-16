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Салах догнал Джеррарда в клубном рекорде времен АПЛ
Что ни поединок, то новые высоты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 25-м туре АПЛ лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах забил пенальти в матче против "Вулверхэмптона" (2:1). Этот гол принес "скаузерам" 3 балла.
Это уже 32-й реализованный 11-метровый удар египетского бомбардира в футболке "красных" в Премьер-лиге. По этому показателю нападающий сравнялся с легендой клуба Стивеном Джеррардом.
Следует добавить, что Мохамед забил уже 23-й мяч в текущем первенстве. Только в своем дебютном сезоне в составе мерсисайдцев Салах отличился больше (32), но есть время, чтобы установить новый индивидуальный рекорд.
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