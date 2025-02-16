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Шанс для Зинченко? Артета сказал вариант как исправить ситуацию в нападении
Главное им воспользоваться
Getty Images/Global Images Ukraine
Артета сказал вариант как исправить ситуацию в нападении.
По его словам, привлечение защитников в атаку уже практиковалось в клубе, и испанский тренер не против использовать такой вариант.
"Привлечение защитников на позицию нападающих уже имело место, это вариант для нас. Привлечение Калафиори в качестве нападающего? Это вариант", - сказал Артета.
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Напомним, что сейчас в "Арсенале" травмированы нападающие Кай Хавертц и Габриэль Жезус, а также вингеры Букайо Сака и Габриэль Мартинели.
Александр Зинченко также в основном играет левого защитника, но может быть и полузащитником.
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