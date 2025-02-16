АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Неожиданно прагматичная победа Постекоглу

Встреча двух переломанных коллективов, находящихся в глубоком кризисе, вот так можно было охарактеризовать данный матч накануне. "Манчестер Юнайтед" потерял своего ключевого игрока Амада Диалло до конца сезона, да и кроме него потери хватало, а о проблемах „Тоттенхэма“ лишний раз говорить не приходится. Там все тянется уже слишком долго и к нынешнему составу "шпор" все привыкли. Разве что можно было праздновать возвращение в состав основного голкипера Гульельмо Викарио, а также полузащитника Джеймса Маддисона.

И вот с такими начальными данными команды и начали матч. Ожидаемо, игра была достаточно открытой и с опасными моментами у обоих ворот, вопрос был лишь в том, кто лучше воспользуется собственными возможностями. В первом тайме это однозначно была команда Анге Постекоглу. После хорошей атаки от "дьяволов" Викарио отбил первый удар, а добивание от Далота получилось не очень удачным.

На это "шпоры" сразу ответили голом. Передача пошла с фланга от Педро Порро и в попытках выбить мяч подальше защитники "Юнайтед" доставили круглого к Бергваллу, который без раздумий пробил. Онана спас свою команду на этот раз, но с добиванием от Маддисона не справился. С возвращением после травмы, Джеймс. 1:0 в пользу хозяев.

На это последовала ответная реакция от команды Рубена Аморима, хотя сзади они все еще продолжили пропускать быстрые атаки. Инициативу на некоторое время гости забрали себе и просто убийственный момент был у Алехандро Гарначо. Каземиро увидел свободное пространство в штрафной для аргентинца, отдал комфортный пас, тот имел целую вечность, чтобы подготовить удар, вот только пробил максимально неудачно, круглый полетел сильно выше ворот. Здесь нужно было сравнивать.

Во втором тайме давление от манкунианцев только росло. Они отставали в счете, поэтому это логично, однако "шпоры" как будто не хотели забивать второй и были готовы отстаивать добытое преимущество. Очень рискованная позиция от Постекоглу, особенно учитывая тот факт, что моментов у ворот Викарио все больше. Пробивал опасно Гарначо, Гойлунд, также Далот, Зиркзе. В основном все удавалось вытягивать вратарю, но долго ли хозяева могли продержаться под такими атаками?

Ближе к концу игры давление все же удалось снять, в основном за счет замен, когда на поле вышел Папе Матар Сарр и наконец сбалансировал игру в центре, опорная зона перестала проседать и допускать такие зоны, которые были до этого. Это не позволило хозяевам стать более опасными в атаке, однако они стали надежнее сзади, поэтому игра слегка успокоилась.

Активных попыток любой ценой вырвать хотя бы ничью от подопечных Аморима мы не увидели. Вместо ливня голов и ошибок мы увидели достаточно прагматичный матч от хозяев и расточительный от гостей. "Манчестер Юнайтед" опускается на 15-ю строчку в турнирной таблице, благодаря этой победе „шпоры“ обходят "Юнайтед". Головной боли для Аморима только увеличилось, зато Постекоглу хотя бы на несколько дней может дышать спокойнее.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Маддисон (13)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Дансо (Грей, 78), Дэвис, Спенс — Бергвалл (Сарр, 64), Бентанкур (Биссума, 78), Маддисон (Джонсон, 64) — Кулусевски, Сон (Одобер, 87), Тель

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи, Магуайр, Де Лигт — Далот, Фернандеш, Каземиро (Оби, 90+1), Доргу — Зиркзе, Гарначо — Хойлунд

Предупреждения: Дэвис (79) — Каземиро (41), Доргу (90)