  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном Манчестер Сити

Англия

Заслужил?

Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном клуба.

По словам испанского тренера, он голосовал, чтобы нападающий Эрлинг Холанд входил в группу капитанов.

"Я проголосовал за то, чтобы Эрлинг Холанд вошел в группу капитанов. Он пробудет здесь 10 лет и войдет в состав капитанов, это часть процесса", - сказал Гвардиола.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанд подписал контракт с "Манчестер Сити" на 9,5 лет.

В сезоне 2024/25 норвежский нападающий сыграл в 35-ти матчах "горожан", в которых забил 27 голов и отдал 3 голевых передачи.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Неожиданно прагматичная победа Постекоглу
yellow-arrow
Шанс для Зинченко? Артета сказал вариант как исправить ситуацию в нападении
yellow-arrow
Салах догнал Джеррарда в клубном рекорде времен АПЛ
Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости