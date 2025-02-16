Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном клуба.

По словам испанского тренера, он голосовал, чтобы нападающий Эрлинг Холанд входил в группу капитанов.

"Я проголосовал за то, чтобы Эрлинг Холанд вошел в группу капитанов. Он пробудет здесь 10 лет и войдет в состав капитанов, это часть процесса", - сказал Гвардиола.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанд подписал контракт с "Манчестер Сити" на 9,5 лет.

В сезоне 2024/25 норвежский нападающий сыграл в 35-ти матчах "горожан", в которых забил 27 голов и отдал 3 голевых передачи.