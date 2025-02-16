Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном Манчестер Сити
Заслужил?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, кого бы он хотел видеть капитаном клуба.
По словам испанского тренера, он голосовал, чтобы нападающий Эрлинг Холанд входил в группу капитанов.
"Я проголосовал за то, чтобы Эрлинг Холанд вошел в группу капитанов. Он пробудет здесь 10 лет и войдет в состав капитанов, это часть процесса", - сказал Гвардиола.
Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанд подписал контракт с "Манчестер Сити" на 9,5 лет.
В сезоне 2024/25 норвежский нападающий сыграл в 35-ти матчах "горожан", в которых забил 27 голов и отдал 3 голевых передачи.
Популярное сейчас
- Аномальные суммы ставок. Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем Первой лиги
- Контрольный матч. Шахтер - Дила 2:0. Перекладины Кевина и режим Роберто Карлоса от Педро Энрике
- Динамо - Петрокуб: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Таловеров и Русин сыграли матчи в Англии и Хорватии. Известны их оценки
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Десятикратный чемпион Англии предложил перенести старт следующего сезона АПЛ. В чем причина?