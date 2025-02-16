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Арне Слот заявил, что победа над Вулверхэмптоном важнее победы над Тоттенхэмом
Сложный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подвёл итоги матча с "Вулверхэмптоном".
По словам нидерландского тренера, победа стала облегчением, и она важнее, чем победа над "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Лиги.
"Да, очевидно, что в конце это было облегчение, особенно после того, что произошло в среду. Последние восемь минут, и особенно последняя минута, когда мы пропустили гол, вы так расстроены, потому что знаете, что этот момент также может повлиять на следующую игру или на предстоящие матчи.
Я думаю, что это связано с тем, как сыграли "Волки". В среду мы продемонстрировали невероятный настрой в самых сложных обстоятельствах, с которыми мы сталкивались в этом сезоне, а затем, ведя в счёте 2:1, отыграли последние 15-20 минут и сыграли вничью, что было очень, очень, очень тяжело принять.
Сегодня, когда мы вели со счётом 2:0, нам отменили гол Салаха из-=за офсайда и не назначили пенальти после проверки VAR. А потом сразу же счёт 2:1, что психологически не всегда легко — и именно поэтому эти победы, вероятно, даже важнее, чем когда мы обыграли "Тоттенхэм" здесь две недели назад со счётом 4:0", - заметил Слот.
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Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счётом 2:1 и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 60 очков.
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