  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот заявил, что победа над Вулверхэмптоном важнее победы над Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот заявил, что победа над Вулверхэмптоном важнее победы над Тоттенхэмом

Англия

Сложный матч

Арне Слот заявил, что победа над Вулверхэмптоном важнее победы над Тоттенхэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подвёл итоги матча с "Вулверхэмптоном".

По словам нидерландского тренера, победа стала облегчением, и она важнее, чем победа над "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Лиги.

"Да, очевидно, что в конце это было облегчение, особенно после того, что произошло в среду. Последние восемь минут, и особенно последняя минута, когда мы пропустили гол, вы так расстроены, потому что знаете, что этот момент также может повлиять на следующую игру или на предстоящие матчи.

Я думаю, что это связано с тем, как сыграли "Волки". В среду мы продемонстрировали невероятный настрой в самых сложных обстоятельствах, с которыми мы сталкивались в этом сезоне, а затем, ведя в счёте 2:1, отыграли последние 15-20 минут и сыграли вничью, что было очень, очень, очень тяжело принять.

Сегодня, когда мы вели со счётом 2:0, нам отменили гол Салаха из-=за офсайда и не назначили пенальти после проверки VAR. А потом сразу же счёт 2:1, что психологически не всегда легко — и именно поэтому эти победы, вероятно, даже важнее, чем когда мы обыграли "Тоттенхэм" здесь две недели назад со счётом 4:0", - заметил Слот.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счётом 2:1 и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 60 очков.

По теме
yellow-arrow
Эвертон и еще две команды набрали больше всех очков в АПЛ в 5 последних матчах
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Неожиданно прагматичная победа Постекоглу
Вулверхэмптон Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости