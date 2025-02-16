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Эвертон и еще две команды набрали больше всех очков в АПЛ в 5 последних матчах
Эффект Мойеса
Фото: пресслужби ФК "Евертон"
В 25-м туре "ириски" одолели на выезде "Кристал Пелас" (2:1). В предыдущих 5 встречах чемпионата мерсисайдцы набрали 13 очков. Это лучшая игровая форма в этом промежутке. Аналогичный результат оформили лидеры таблицы – "Ливерпуль" и "Арсенал".
Дэвид Мойес вернулся в клуб в середине января. Футболисты в первом матче под его руководством уступили "Астон Вилле" (0:1). После этого команда Миколенко победила "Тоттенхэм" (3:2), "Брайтон" (1:0), "Лестер" (4:0), а также расписала ничью с подопечными Слота (2:2).
"Эвертон" оторвался от зоны вылета как раз на 13 баллов.
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