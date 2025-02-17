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Вымучили победу. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Пришлось помучаться

Вымучили победу. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в 25-м туре чемпионата Англии.

Забив в первом тайме два гола, во второй половие встречи "красные" существенно сбавили темп и еле удержали победный результат.

В турнирной таблице "Ливерпуль" по-прежнему первый, "Вулверхэмптон" - 17-й.

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Английская Премьер-лига, 25 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 2:1

Голы: Диас 15, Салах 37 – Кунья 67

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