Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аморим: Меня беспокоит место Ман Юнайтед в таблице, а не мое положение
Ситуация шаткая
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим дал комментарий после поражения от "Тоттенхэма" (0:1) в чемпионате Англии.
"Мы создали несколько моментов, но в итоге они забили, а мы — нет. В этом большая разница.
Это была увлекательная игра, было много моментов. Они реализовали одну из своих возможностей, а мы — нет.
Это самый сложный турнир в мире. Я стараюсь осторожно обращаться с молодежью. Я чувствовал, что команда стремится забить, и не хотел вносить изменения. Но эти парни будут играть.
Я не волнуюсь. Конечно, я понимаю наших фанов и то, что думают об этом люди в СМИ. Я не переживаю за себя. Я переживаю за клуб, за команду, за игроков. Так что для меня это одно и то же - я просто ненавижу проигрывать. Это чувство - самое страшное. Об остальном я не беспокоюсь. Я хочу помочь своим игрокам, молодым ребятам в этот момент.
Я просто сосредоточен на том, чтобы помочь своим игрокам. Я понимаю свою ситуацию и свою работу, поэтому никогда не беспокоюсь об этом. Я действительно уверен в своей работе и просто хочу выигрывать матчи. Меня беспокоит место "МЮ" в таблице, а не мое положение", - сказал португалец.
По итогам 25 туров "Ман Юнайтед" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- "Спасибо тебе, брат Шева": Роналдиньо вспомнил о необычном соперничестве с главой УАФ
- Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
- Надо видеть. Халк забил в Бразилии сумасшедший гол со штрафного
- Всё решилось на последних минутах. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Победы Динамо и Шахтера в спаррингах, очередное поражение МЮ, Яремчук сделал ассист. Главные новости за 16 февраля