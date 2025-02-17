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Аморим: Меня беспокоит место Ман Юнайтед в таблице, а не мое положение

Англия

Ситуация шаткая

Аморим: Меня беспокоит место Ман Юнайтед в таблице, а не мое положение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим дал комментарий после поражения от "Тоттенхэма" (0:1) в чемпионате Англии.

"Мы создали несколько моментов, но в итоге они забили, а мы — нет. В этом большая разница.

Это была увлекательная игра, было много моментов. Они реализовали одну из своих возможностей, а мы — нет.

Это самый сложный турнир в мире. Я стараюсь осторожно обращаться с молодежью. Я чувствовал, что команда стремится забить, и не хотел вносить изменения. Но эти парни будут играть.

Я не волнуюсь. Конечно, я понимаю наших фанов и то, что думают об этом люди в СМИ. Я не переживаю за себя. Я переживаю за клуб, за команду, за игроков. Так что для меня это одно и то же - я просто ненавижу проигрывать. Это чувство - самое страшное. Об остальном я не беспокоюсь. Я хочу помочь своим игрокам, молодым ребятам в этот момент.

Я просто сосредоточен на том, чтобы помочь своим игрокам. Я понимаю свою ситуацию и свою работу, поэтому никогда не беспокоюсь об этом. Я действительно уверен в своей работе и просто хочу выигрывать матчи. Меня беспокоит место "МЮ" в таблице, а не мое положение", - сказал португалец.

По итогам 25 туров "Ман Юнайтед" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
NBC
Опубликовал: Александр Бураков
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