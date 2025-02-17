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Постекоглу: Аморим выпустил игроков не на свои позиции, оставил детей в запасе. Добро пожаловать в мой мир
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Главный тренер "Тоттенхэма" отреагировал на победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в АПЛ.
"Я думаю, что важно то, что мы сегодня победили. Это была важная игра для нас и важная неделя. Нам нужно было сегодня показать игру, чтобы добиться результата, и мы это сделали. К тому же, у нас вернулось несколько важных футболистов. Онидействительно внесли свой вклад. Это дает нам небольшую возможность двигаться дальше.
Я вижу, что Рубен (Аморим - прим.) собрал команду, выпустил игроков не на свои позиции, оставил детей на скамейке запасных... Что ж, добро пожаловать в мой мир. Но это за одну игру. Попробуйте делать это в течение двух месяцев. В любом клубе", - отметил Постекоглу.
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