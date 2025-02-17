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Опытный хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду летом

Англия

Игрок собирается ознакомиться с доступными вариантами

Опытный хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду летом

Фото: manutd.com

Новина українською

Опытный полузащитник "Манчестер Юнайтед" может покинуть команду летом.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 33-летний Кристиан Эриксен вскоре начнет изучать варианты продолжения своей карьеры, поскольку он собирается покинуть "МЮ" в конце сезона.

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Отмечается, что руководство клуба не планирует продлевать контракт с футболистом сборной Дании, поэтому по завершении текущей кампании он рискует стать свободным агентом.

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Напомним, что Кристиан Эриксен присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. За этот период он провел 93 матча за клуб, отметившись 7 голами и 17 результативными передачами.

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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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