  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Манчестер Сити

Англия

Главной целью горожан стал атакующий полузащитник из Бундеслиги

Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола определился с заменой для Кевина Де Брюйне.

Как сообщило издание Bild, руководство "горожан" внимательно наблюдает за прогрессом Флориана Виртца из леверкузенского "Байера", который является их главной целью на позицию плеймейкера.

Читайте такжеМанчестер Сити готов выложить 100 млн евро за хавбека Байера

В сообщении говорится о том, что в январе представители "Манчестер Сити" пытались подписать 21-летнего немца, напрямую обратившись к его окружению. "Фармацевты" не собираются так просто отпускать своего воспитанника, стоимость трансфера которого оценивается в 150 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Флориан Виртц забил 15 голов и отдал 12 ассистов в 35 матчах за "Байер" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
yellow-arrow
Защитник Ювентуса продлит контракт с клубом
yellow-arrow
Опытный хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду летом
Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BILD
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости