Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола определился с заменой для Кевина Де Брюйне.

Как сообщило издание Bild, руководство "горожан" внимательно наблюдает за прогрессом Флориана Виртца из леверкузенского "Байера", который является их главной целью на позицию плеймейкера.

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В сообщении говорится о том, что в январе представители "Манчестер Сити" пытались подписать 21-летнего немца, напрямую обратившись к его окружению. "Фармацевты" не собираются так просто отпускать своего воспитанника, стоимость трансфера которого оценивается в 150 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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В этом сезоне Флориан Виртц забил 15 голов и отдал 12 ассистов в 35 матчах за "Байер" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.