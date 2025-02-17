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Гвардиола нашел замену для Де Брюйне в Манчестер Сити
Главной целью горожан стал атакующий полузащитник из Бундеслиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола определился с заменой для Кевина Де Брюйне.
Как сообщило издание Bild, руководство "горожан" внимательно наблюдает за прогрессом Флориана Виртца из леверкузенского "Байера", который является их главной целью на позицию плеймейкера.
В сообщении говорится о том, что в январе представители "Манчестер Сити" пытались подписать 21-летнего немца, напрямую обратившись к его окружению. "Фармацевты" не собираются так просто отпускать своего воспитанника, стоимость трансфера которого оценивается в 150 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
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В этом сезоне Флориан Виртц забил 15 голов и отдал 12 ассистов в 35 матчах за "Байер" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
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