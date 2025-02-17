Лидер АПЛ собирается подписать талантливого одноклубника Забарного

"Ливерпуль" собирается подписать талантливого центрального защитника "Борнмута".

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, 19-летний Дин Хейсен стал главной целью "красных", которые видят в нем потенциальную замену для Вирджила ван Дейка. Мерсисайдцы готовы соревноваться с "Челси" за его переход в ближайшее трансферное окно.

Читайте также Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным

Отмечается, что в контракте Хейсена прописана сумма отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, которая будет действовать летом, поэтому "Борнмут" сейчас пытается подписать с ним новый долгосрочный контракт, чтобы увеличить эту сумму. Однако футболист понимает, что за ним охотятся топ-клубы, поэтому он близок к уходу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Дин Хейсен принял участие в 22 матчах в составе "вишен" во всех турнирах, отметившись двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.