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Лидер АПЛ собирается подписать талантливого одноклубника Забарного

Англия

Защитник может стать будущей заменой для их капитана

Лидер АПЛ собирается подписать талантливого одноклубника Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" собирается подписать талантливого центрального защитника "Борнмута".

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, 19-летний Дин Хейсен стал главной целью "красных", которые видят в нем потенциальную замену для Вирджила ван Дейка. Мерсисайдцы готовы соревноваться с "Челси" за его переход в ближайшее трансферное окно.

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Отмечается, что в контракте Хейсена прописана сумма отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, которая будет действовать летом, поэтому "Борнмут" сейчас пытается подписать с ним новый долгосрочный контракт, чтобы увеличить эту сумму. Однако футболист понимает, что за ним охотятся топ-клубы, поэтому он близок к уходу.

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В этом сезоне Дин Хейсен принял участие в 22 матчах в составе "вишен" во всех турнирах, отметившись двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Ливерпуль Борнмут Дин Хейсен
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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