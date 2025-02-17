  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный талант Спортинга заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный талант Спортинга заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед

Англия

Английский топ-клуб готовит трансферное предложение за перспективного нападающего

Главный талант Спортинга заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный талант лиссабонского "Спортинга" заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Известный журналист Бен Джейкобс из издания GiveMeSport сообщил, что 17-летний Жеовани Кенда, который остается главной целью "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно, хочет переехать в Англию ради воссоединения с Рубеном Аморимом, его бывшим наставником.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед лидирует в гонке за подписание талантливого нападающего Спортинга

Отмечается, что английский топ-клуб оценивает стоимость перспективного вингера в 40 миллионов евро, что намного меньше той суммы, которую требует "Спортинг" — 60 миллионов евро. Представители "красных дьяволов" пытаются договориться с окружением футболиста о предварительном согласии на присоединение к клубу этим летом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Жеовани Кенда забил 2 гола и отдал 7 ассистов в 38 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Среди них полузащитник клуба Забарного. Четыре футболиста АПЛ близки к дисквалификации
yellow-arrow
Ключевой защитник Ливерпуля начал переговоры с ПСЖ ключевым защитником
yellow-arrow
Слот в дебютном сезоне набрал 60 очков в 25-ти матчах АПЛ. Больше только у одного тренера
Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Жеовани Кенда
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости