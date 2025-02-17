Главный талант Спортинга заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед

Главный талант лиссабонского "Спортинга" заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Известный журналист Бен Джейкобс из издания GiveMeSport сообщил, что 17-летний Жеовани Кенда, который остается главной целью "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно, хочет переехать в Англию ради воссоединения с Рубеном Аморимом, его бывшим наставником.

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Отмечается, что английский топ-клуб оценивает стоимость перспективного вингера в 40 миллионов евро, что намного меньше той суммы, которую требует "Спортинг" — 60 миллионов евро. Представители "красных дьяволов" пытаются договориться с окружением футболиста о предварительном согласии на присоединение к клубу этим летом.

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В этом сезоне Жеовани Кенда забил 2 гола и отдал 7 ассистов в 38 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.